Kenan Doğulu itiraf etti: Onu kaybetmekten korktum

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; yeni barışan çiftten Kenan Doğulu, sorunu nasıl aştıklarını soran bir arkadaşına şunları söylemiş:

“Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu. Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim, yenmek de istemiyorum. Çünkü bu ilişkiyi daha güzel hale getiriyor.”

İkili barışmalarını kutlamak için Los Angeles'a gitti.