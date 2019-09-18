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18.09.2019 - 11:26 |

Kenan Doğulu'dan meslektaşlarına gönderme

Bankacılık kariyerini bırakıp stand-up yapmaya başlayan Kaan Sekban, önceki akşam ilk kez Harbiye Açıkhava’ya çıktı.

Kenan Doğulu'dan meslektaşlarına gönderme

Sürpriz yapıp Kenan Doğulu’yu sahneye davet eden Kaan Sekban, "Heyecandan zangır zangır titriyorum. 26 yıl önce bir özel kanalda Kenan Doğulu’nun taklidini yapmıştım. Şimdi yan yanayız” dedi.

"1993'TEN BERİ SADECE SEMPATİĞİM"
Kenan Doğulu, isim vermeden meslektaşlarına takıldı: Megastar, süperstar, hiperstar, diva, kral, baba değilim. 1993’ten beri sadece sempatiğim.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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