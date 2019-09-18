Kenan Doğulu'dan meslektaşlarına gönderme

Sürpriz yapıp Kenan Doğulu’yu sahneye davet eden Kaan Sekban, "Heyecandan zangır zangır titriyorum. 26 yıl önce bir özel kanalda Kenan Doğulu’nun taklidini yapmıştım. Şimdi yan yanayız” dedi.

"1993'TEN BERİ SADECE SEMPATİĞİM"

Kenan Doğulu, isim vermeden meslektaşlarına takıldı: Megastar, süperstar, hiperstar, diva, kral, baba değilim. 1993’ten beri sadece sempatiğim.