Kenan Doğulu'nun ağzını bıçak açmadı!

Eşi Beren Saat’le uzun süredir yaşadığı sorunları geçtiğimiz günlerde atlatan Kenan Doğulu, mekan çıkışı yönünü şaşırarak kendisini çeken basın mensuplarının arasına karıştı.

Habercilerin yardımıyla aracına yönelen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde eşi Beren Saat’in başrolünde oynadığı 'Atiye' dizisinin galasında, "Ücret alarak sahneye çıktı" söylentileri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

Saat’le yaşadığı bir dargın bir barışık evliliği hakkında da konuşmayan Doğulu, evinin yolunu tuttu.