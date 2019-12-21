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HaberlerMagazin Haberleri Kenan Doğulu'nun ağzını bıçak açmadı!
21.12.2019 - 09:17 | | EMRAH AKÇAAY

Kenan Doğulu'nun ağzını bıçak açmadı!

Şarkıcı Kenan Doğulu ile aranjör kardeşi Ozan Doğulu, önceki akşam kalabalık arkadaş grubuyla Yeniköy Fiko Ocakbaşı’ndan çıkarken görüntülendi.

Kenan Doğulu'nun ağzını bıçak açmadı!

Eşi Beren Saat’le uzun süredir yaşadığı sorunları geçtiğimiz günlerde atlatan Kenan Doğulu, mekan çıkışı yönünü şaşırarak kendisini çeken basın mensuplarının arasına karıştı.

Habercilerin yardımıyla aracına yönelen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde eşi Beren Saat’in başrolünde oynadığı 'Atiye' dizisinin galasında, "Ücret alarak sahneye çıktı" söylentileri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

Saat’le yaşadığı bir dargın bir barışık evliliği hakkında da konuşmayan Doğulu, evinin yolunu tuttu. 

Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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