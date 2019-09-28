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28.09.2019 - 08:48 | | EMRAH AKÇAAY

Kenan İmirzalıoğlu'dan Emin Alper'e destek

Oyuncu Kenan İmirazlıoğlu, yakın arkadaşı Emin Alper'i, yönetmenliğini yaptığı 'Kız Kardeşler' filminin özel gösteriminde yalnız bırakmadı.

Kenan İmirzalıoğlu'dan Emin Alper'e destek

13 Eylül'de vizyona giren, yönetmen Emin Alper'in ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen filmi 'Kız Kardeşler' için önceki akşam Nişantaşı City's Cinemaximum sinemasında özel gösterim yapıldı. Gösterime; Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Selen Uçar ve filmin oyuncuları katıldı.

Dünya prömiyeri bu yılın başında Berlin Film Festivali'nde gerçekleşen, Saraybosna Film Festivali’nde 'En İyi Yönetmen' dahil iki ödüle layık görülen 'Kız Kardeşler'in başrollerinde ise Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer yer alıyor.

Film; annelerinin ölümünün ardından besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini anlatıyor. 

27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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