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17.09.2019 - 15:27 |

Kenan İmirzalıoğlu'na 'Kim Milyoner  Omak İster' sorusu

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Kenan İmirzalıoğlu'na 'Kim Milyoner  Omak İster' sorusu

SORULAR CEVAPSIZ KALDI
Günün erken saatlerinde AVM'ye gelen Kenan İmirzalıoğlu, Markalar Sokağı'nda alışveriş yapacağı mağazanın yetkilileri tarafından kapıda karşılandı.

Hızlı adımlarla bir klasik giyim mağazasına giren oyuncu, kısa sürede birkaç ürün denedikten sonra geldiği gibi hızlı adımlarla İstinyePark'tan ayrıldı.

Kendisini görüntüleyen muhabirler ile selamlaşan İmirzalıoğlu, hakında çıkan "Kim Milyoner  Omak İster yarışmasının yeni sunucusu olacak" haberlerinin sorulması üzerine, gülümsemekle yetindi. Ünlü oyuncu, art arda yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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