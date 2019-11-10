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10.11.2019 - 10:36 |

Kenan İmirzalıoğlu'ndan yeni yatırım! Diziden aldığını böyle değerlendirdi

Gayrimenkul sektörüne yaptığı yatırımlarla bilinen Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisi 'Alef'ten aldığı parayı da aynı şekilde değerlendirdi.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan yeni yatırım! Diziden aldığını böyle değerlendirdi

İmirzalıoğlu, diziden aldığı ücretle Şile’den iki katlı, yüzme havuzlu bir villa aldı. Oyuncu, şehrin kalabalığından bunaldıkça, eşi Sinem Kobal’la birlikte yeni evinde vakit geçirecek.

Çekimleri devam eden ve 8 bölüm olarak planlanan 'Alef' dizisi, yakında BluTV kataloğundaki yerini alacak.

Kenan İmirzalıoğlundan yeni yatırım Diziden aldığını böyle değerlendirdi

9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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