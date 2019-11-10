Kenan İmirzalıoğlu'ndan yeni yatırım! Diziden aldığını böyle değerlendirdi

İmirzalıoğlu, diziden aldığı ücretle Şile’den iki katlı, yüzme havuzlu bir villa aldı. Oyuncu, şehrin kalabalığından bunaldıkça, eşi Sinem Kobal’la birlikte yeni evinde vakit geçirecek.

Çekimleri devam eden ve 8 bölüm olarak planlanan 'Alef' dizisi, yakında BluTV kataloğundaki yerini alacak.