10.11.2019 - 10:36 |
Kenan İmirzalıoğlu'ndan yeni yatırım! Diziden aldığını böyle değerlendirdi
Gayrimenkul sektörüne yaptığı yatırımlarla bilinen Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisi 'Alef'ten aldığı parayı da aynı şekilde değerlendirdi.
İmirzalıoğlu, diziden aldığı ücretle Şile’den iki katlı, yüzme havuzlu bir villa aldı. Oyuncu, şehrin kalabalığından bunaldıkça, eşi Sinem Kobal’la birlikte yeni evinde vakit geçirecek.
Çekimleri devam eden ve 8 bölüm olarak planlanan 'Alef' dizisi, yakında BluTV kataloğundaki yerini alacak.