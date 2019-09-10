Kendall Jenner'dan Brad Pitt itirafı!

Geçtiğimiz günlerde şovmen Jimmy Fallon’un programına katılan Kendall Jenner, sohbet sırasında Brad Pitt hakkında ilginç bir itirafta bulundu.

Eniştesi Kanye West’in Sunday Service ayininde 55 yaşındaki aktör Brad Pitt’i gördüğünü söyleyen 23 yaşındaki model, ayin sırasında yaşananları anlattı. Jenner, "Ayine o da gelmişti. İlk defa benim de katıldığım bir ayinde oradaydı. Bu yüzden biraz erken ayrıldım. Yıllandıkça daha da yakışıklılaşıyor. Görür görmez ‘gitmeliyim’ diye düşündüm. ‘Asla süper kahramanınla tanışma’ derler. Onu çok seviyorum. ‘Bunu bu seviyede bırakacağım ve gideceğim’ diye düşündüm. Geriliyorum" şeklinde konuştu.