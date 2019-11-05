'Kendi kınamda kendi şarkımı çaldıracağım'

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Merve Özbey, dinleyicilerini 'Vuracak'adlı şarkısıyla selamlarken, mekanı dolduran yaklaşık iki bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahne kıyafeti, enerjisi ve dinleyicileriyle olan samimi diyaloğu ile dikkat çeken Merve Özbey, sevilen şarkısı 'Yaramızda Kalsın'ın yanı sıra Sezen Aksu'dan, Neşet Ertaş'a kadar Türk müziğinin usta isimlerinden şarkılar da seslendirdi. Özbey, konserinin sonlarına doğru ise 'Erik Dalı'nı çaldırarak kendisine eşlik eden sahne ekibiyle oynadı.

Yakın zamanda dünyaevine girecek Merve Özbey, "Yıllarca düğünlerde, kınalarda benim şarkım çalındı . Artık sıra bende. Kendi şarkımı da çaldıracağım" dedi.