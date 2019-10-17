Merryliss Taylor, yeni kitabı ‘Ve Aşk S*çtı’ ile okurların karşısına çıktı. Kendisini “Aşkla aldatılmış bir kadın” olarak tanımlayan yazar, hikayesini, kitabın yazım sürecini ve yeni projelerini anlattı. Merryliss Taylor, yeni kitabı ‘Ve Aşk S*çtı’ ile okurların karşısına çıktı. Kendisini “Aşkla aldatılmış bir kadın” olarak tanımlayan yazar, hikayesini, kitabın yazım sürecini ve yeni projelerini anlattı.

- Merryliss Taylor kimdir?

Soranlara kendimi “Ben, eski bir aşığım” diye tanımlıyorum ama sanırım bugün, bu cümlemi biraz daha açmalıyım. Talihsiz bir evlilik yaşadım. O zamanlar fark edememiş olsam da galiba ‘evlilik’ benim okuduğum en büyük okuldu. Psikoloji ve insan davranışları konusunda eğitim gördüm ancak geçirdiğim evlilik, ufkumu her şeyden daha çok açtı diyebilirim. Sorunuza geri dönecek olursak... 32 yaşımdayım. 10 yaşındaki kızım Mona ile Madrid’de yaşıyorum. Psikolog olduğum halde kendimi ‘hayal mühendisi’ olarak tanımlıyorum. Kendime ait bir kliniğim var.

- Hiçbir yerde sizinle ilgili bir bilgiye ulaşamıyoruz, neden?

Aslında kitaplarımda benimle ilgili detaylı bilgiler var ancak insanlar, yüzümü, görünüşümü ve giyinişimi merak ediyor. Oysa bunların ötesinde yaşadığım evliliğin en ince detaylarından, aile yapıma; bana gelen danışanlarımdan, özel ilişkilerime kadar her şeyi anlattım kitaplarımda. Yüzümü ve ismimi gizliyorum çünkü yaşadıklarım tamamen gerçek ve şimdilik kendimi ifşa etmek istemiyorum.

- Ama kitap yazarak çok daha fazlasını anlattınız, bu da bir nevi ifşa sayılmaz mı?

Aslında kitap yazma düşüncem yoktu, bu konuda beni ikna edense Madrid’de özel bir toplantıda tanıştığımız Lovely Book&Book’un yöneticileri oldu. Hikayemi dinleyince ‘Bunlar, film olur, neden bir kitap yazmıyorsun Merry?’ dediler. İstemediğimi söyleyince onlar da bana “Peki, Türkiye’de Türkçe basalım ve öyle yayınlayalım” diye ısrar ettiler. İşin doğrusu bu da bana bir an için mantıklı geldi çünkü beni Türkiye’de kimse tanımıyordu.

- ‘Ve Aşk S*çtı’ isimli yeni kitabınızda aşka adeta küfretmişsiniz! ‘Aşk’ kavramına neden bu kadar tepkilisiniz? Bu öfkenin sebebi ne?

Ben ‘aşk’ kavramının içinin boşaltıldığına ve her geçen gün de bu kelimenin anlamının dejenere edildiğine inanıyorum. Bir tecavüzcünün de bahanesi aşk, bir tacizcinin hatta teşhircinin de öyle… İşim gereği bütün dünyayı geziyorum ve bu son söylediğimin sadece üçüncü sınıf ülkelerde değil, dünyanın her yerinde olduğunu üzülerek görüyorum. İnsan, adına ‘aşk’ diyerek sevdiğini öldürür mü hiç? Ya da sevgisinden ötürü kıskançlık krizleri yaşayıp, sevdiğinin cinsel organını keser mi? Bunlar yaşanıyor. Belki şaşırtıcı gelecek ama Birleşmiş Milletlerin 2015 istatistiklerine göre bu konuda Kanada, İsveç ve Fransa başı çekiyor. İlk 10 ülke arasında ABD, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeler de var.

‘Adeta gözlerim kördü’

- Aşka olan tepkinizin evliliğinizle bağlantısı var mı?

Elbette var. O kitabı bana Benjamin yazdırdı. Ben, aşkla aldatılmış bir kadınım. Eşime aşıktım ama o kadar ahmaktım ki gözlerim adeta kördü. Benjamin beni gözlerimin önünde aldattı ve bunun bir halüsinasyon olduğuna beni ikna edip psikiyatrlara götürdü. Yani beni hasta etmeye kalktı ama FQ’da da anlattığım gibi, tam tersi oldu. Sonuçta benim hikayem biraz abartılı olsa da bu durumda olan yüzbinlerce kadın ve erkek var.

- Yeni kitap çalışmanız var mı ve ismi ne olacak?

Evet, şu an yeni kitabım bitmek üzere. Tam tarih veremem ama yakın zamanda tamamlayacağımı düşünüyorum. İnanın ismi henüz belli değil ama netleştiğinde mutlaka paylaşacağım herkesle.