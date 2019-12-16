Kendimiz için çekmiyoruz

Ebru Şahin ve İsmail Hacıoğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Şuursuz Aşk’ filminin basın toplantısı, Sarıyer Woki Point Restoran’da gerçekleştirildi. Gişede beklentisi olduğunu belirten Hacıoğlu, “Kendimiz evde izlemek için yapmıyoruz, insanlar için çekiyoruz. Onlara güzel filmler vermek için çalışıyoruz” dedi.