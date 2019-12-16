16.12.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Kendimiz için çekmiyoruz
Ebru Şahin ve İsmail Hacıoğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Şuursuz Aşk’ filminin basın toplantısı, Sarıyer Woki Point Restoran’da gerçekleştirildi.
Ebru Şahin ve İsmail Hacıoğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Şuursuz Aşk’ filminin basın toplantısı, Sarıyer Woki Point Restoran’da gerçekleştirildi. Gişede beklentisi olduğunu belirten Hacıoğlu, “Kendimiz evde izlemek için yapmıyoruz, insanlar için çekiyoruz. Onlara güzel filmler vermek için çalışıyoruz” dedi.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.