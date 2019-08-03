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03.08.2019 - 09:14

Kendini soyutladı

Celine Dion’a yakın kaynaklar, sanatçının dansçısı Pepe Munoz ile olan ‘fazla samimi’ ilişkisini topa tuttu.

Kendini soyutladı

2016’da kaybettiği eşi Rene Angelil’in ardından Dion’un ilk kez bir erkeğe bu derece bağlı olduğunu savunanlar, Page Six’e “Pepe, onun yönetimini ele geçirmeye çalışıyor. Onu herkesten soyutluyor ve bizler de bunu hissediyoruz. Celine ise onu çok seviyor ve ne derse yapıyor. Şu anda Dion’un etrafında üç kişi var: Pepe, kuaförü ve stylist’i...” açıklamasını yaptı.

2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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