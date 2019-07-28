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HaberlerCaddeKendisi de gülmüş!
28.07.2019 - 08:54

Kendisi de gülmüş!

Manuş Baba, Altınoluk Amfi Tiyatro’da Kerki Solfej’in düzenlediği gecede sahneye çıktı.

Kendisi de gülmüş!

Şarkıcı, askere gittiğinde paylaştığı fotoğrafın sosyal medyada günlerce gündem olmasıyla ilgili, “Beni o halde görenler önce şaşırdı sonra dalga geçtiler. Açıkçası ben de kendime çok güldüm. Uzun zamandır o halimi görmemiştim, hasret kalmışım” şeklinde konuştu. Konserde ‘Dönersen Islık Çal’ ve ‘İki Gözümün Çiçeği’ albümlerinden parçalarını seslendiren şarkıcıya, coşkulu bir kalabalık eşlik etti.

Manavgat'ta Aleyna Tilki rüzgarıAntalya'nın Manavgat ilçesinde bu sene 23'üncüsü düzenlenen Barış Suyu Festivali'nde konser veren Aleyna Tilki, Eskiden 1 tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı dedi.
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