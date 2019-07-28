Kendisi de gülmüş!

Şarkıcı, askere gittiğinde paylaştığı fotoğrafın sosyal medyada günlerce gündem olmasıyla ilgili, “Beni o halde görenler önce şaşırdı sonra dalga geçtiler. Açıkçası ben de kendime çok güldüm. Uzun zamandır o halimi görmemiştim, hasret kalmışım” şeklinde konuştu. Konserde ‘Dönersen Islık Çal’ ve ‘İki Gözümün Çiçeği’ albümlerinden parçalarını seslendiren şarkıcıya, coşkulu bir kalabalık eşlik etti.