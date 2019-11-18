18.11.2019 - 08:28 |
Kerem Alışık'tan Türkan Şoray'a şiir
Usta oyuncu Kerem Alışık, Türkan Şoray'la olan pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı şiir çok beğenilen Alışık'ın gönderisine, beğeni yağdı.
ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı Fekeli karakteriyle çok beğenilen Kerem Alışık, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray ile bir fotoğrafını paylaşıp altına şu satıları yazdı:
"Türkan Şoray...Türkan abla...Gözleri kaç Yeşilçam eder..Dudakları kaç karanfil...Gülüşünde ne heykeller devrilir. Adana'da karşılaştık.. Bir çay içimi sohbet ettik. Gökyüzü bakışındaydı... Ben de baktım.. Baktığım yerde o gece gözleri gözlerimde gökyüzü vardı. Bütün sabahlar için iki bilet aldım gökyüzünün en umutlu ve gururlu yerinden."
Alışık'ın bu paylaşımına beğeni yağarken, takipçileri güzel yorumlar da yaptı. İşte o yorumlardan bazıları:
- "Ne güzel anlattınız."
- "Efsaneler yan yana."
- "Yüreğinize sağlık ne de güzel ifade ettiniz."