15.11.2019 - 13:05 |
Kerem Bürsin hakkında flaş aşk iddiası!
Kendisi gibi oyuncu olan Serenay Sarıkaya ile birlikteliği sona erdikten sonra magazin gündeminden uzak kalan Bürsin'in, sosyal medya fenomeni bir güzel ile ilişkisi başlamadan bitti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında; Kerem Bürsin'in, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya tıpa tıp benzeyen bir güzelle yakınlaştığı, ancak ilişkinin başlamadan bittiği öne sürüldü.
Söz konusu güzelin sosyal medya fenomeni olduğu belirtilirken, yakışıklı oyuncunun dışarıda görüşmek istemediği için ilişkinin tanışma aşamasında sonlandığı iddia edildi.