Kerem Bürsin hakkında flaş aşk iddiası!

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında; Kerem Bürsin'in, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya tıpa tıp benzeyen bir güzelle yakınlaştığı, ancak ilişkinin başlamadan bittiği öne sürüldü.

Söz konusu güzelin sosyal medya fenomeni olduğu belirtilirken, yakışıklı oyuncunun dışarıda görüşmek istemediği için ilişkinin tanışma aşamasında sonlandığı iddia edildi.