MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kerem Bürsin: Hayat güzel devam ediyor
20.12.2019 - 13:34 |

Kerem Bürsin: Hayat güzel devam ediyor

Oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Kerem Bürsin: Hayat güzel devam ediyor

Akşam saatlerinde alışverişe gelen ve dünyaca ünlü markaların bulunduğu Markalar Sokağı'nda tur atan Kerem Bürsin, gazeteciler tarafından görüntülendi.

Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden yakışıklı oyuncu, "Nasılsınız?" sorusuna, "Hayat güzel devam ediyor, teşekkür ederim" dedi.

Birkaç eksiğini aldıktan sonra İstinyePark'tan ayrılacağını söyleyen Bürsin, özel soruların gelmesi ile birlikte teşekkür ederek, muhabirlerin yanından ayrıldı.

    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Işıl Yücesoy'dan ayrılık açıklaması

    Işıl Yücesoy'dan ayrılık açıklaması

    Smokinli Yalın

    Smokinli Yalın

    Baba-oğul alışveriş turunda

    Baba-oğul alışveriş turunda

    Bu cumartesi Milliyet Çocuk sayfası yine eğlence dolu!

    Bu cumartesi Milliyet Çocuk sayfası yine eğlence dolu!

    Sıradaki Haber