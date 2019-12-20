Kerem Bürsin: Hayat güzel devam ediyor

Akşam saatlerinde alışverişe gelen ve dünyaca ünlü markaların bulunduğu Markalar Sokağı'nda tur atan Kerem Bürsin, gazeteciler tarafından görüntülendi.

Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden yakışıklı oyuncu, "Nasılsınız?" sorusuna, "Hayat güzel devam ediyor, teşekkür ederim" dedi.

Birkaç eksiğini aldıktan sonra İstinyePark'tan ayrılacağını söyleyen Bürsin, özel soruların gelmesi ile birlikte teşekkür ederek, muhabirlerin yanından ayrıldı.