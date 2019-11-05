Kerem Bürsin'den soğan-sarımsak açıklaması: Olayı nerelere geldi?

Dün akşam reklam yüzü olduğu markanın lansman gecesinde açıklama yapan Kerem Bürsin, "Ekranlara dönecek misiniz?" sorularına, "Evet, düşünüyorum. Çok yakın bir zamanda olacak, şaşıracaksınız. Dijital platformda olacak çünkü dijitalde dakikalar daha az" yanıtını verdi.

Yakışıklı oyuncu, Nilperi Şahinkaya ile öpüşme sahnesi konusunda çıkan haberler için, "O haberler çıktığında burada değildim. Olay nerelere geldi? Nilperi benim ekran önünde aşkım, ona aşığım! Onunla çalışmak acayip keyifli, bayılıyorum ona. İlk projemizden beri ona hayran kaldım. İnanılmaz bir partner, onunla her zaman çalışmak isterim" dedi.

Kerem Bürsin, "Sevgiliniz var mı?" sorusuna ise "Mutluyum, sakın yanlış anlaşılmasın. Bu sevgilim var demek değil. Ben her halimle mutluyum" karşılığını verdi.