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02.12.2019 - 14:03 |

Kerem Bürsin'in ayna pozu sosyal medyayı salladı

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Kerem Bürsin, son paylaşımıyla çok konuşuldu. Ayna karşısında, yarı çıplak poz veren yakışıklı oyuncu hayranlarını şaşırttı.

Kerem Bürsin'in ayna pozu sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz haftalarda adı Youtuber Duygu Özaslan ile aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Yarı çıplak bir halde, elinde fotoğraf makinesi, aynanın karşısında poz veren Bürsin’in kaslı vücudu dikkat çekti.

Bürsin'in bu karesi yaklaşık 200 bin beğeni alırken, bazı takipçileri yakışıklı oyuncuya "Sana mı bakmalıyız yoksa kameraya mı?" şeklinde yorumlar yaptı.

Kerem Bürsinin ayna pozu sosyal medyayı salladı

3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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