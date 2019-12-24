24.12.2019 - 12:17 |
Keremcem: Ailemi çok özledim
Oyuncu Keremcem, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.
Akşam geç saatlerde AVM'ye gelen Keremcem, "Bu saatlerde hem trafik hem de genel olarak her yer sakin oluyor. O yüzden elimden geldiğince biraz geç saatte gelmeye çalışıyorum. İşlerimi bu saatte daha rahat hallediyorum." açıklamasında bulundu.
Yeni yılı Bodrum'da ailesiyle birlikte karşılayacağını söyleyen yakışıklı oyuncu, "Ailemi gerçekten çok özledim. O yüzden böyle bir karar aldım. Bu yıl onlarla birlikte güzel bir yeni yıl geçireceğiz." dedi.