Kerimcan'dan eski kankasına olay gönderme

Bir süre önce uçakta çektiği uygunsuz video nedeniyle skandala imza atan sosyal medya fenomeni, son paylaşımıyla olay yarattı. Skandalın ardından çok yakın arkadaşı olan Demet Akalın'la küsen Kerimcan, Amerika'ya yerleşmişti.

Durmaz, dün alışveriş yaparken Akalın'a olan göndermesiyle dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni, Demet Akalın'ın 2018'de çıkarttığı albümünün kapağında giydiği Gucci'nin 35 bin TL değerindeki pullu eşofmanını Instagram'dan "Bunu giyen de ne bileyim yani!” diyerek kusma emojisiyle paylaştı.



