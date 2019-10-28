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28.10.2019 - 15:39 | | DHA

Keşan'da Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan konseri

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinde konser verdi.

Keşan'da Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan konseri

Keşan Belediyesi Konferans ve Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen konsere, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve çok sayıda müziksever katıldı. Piyano, kanun, gitar ve bateriden oluşan orkestrası eşliğinde klarnetiyle sahne alan Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği şarkılarla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyiciler, Trakyaya özgü çalınan Roman oyun havaları eşliğinde dans etti.

Konser sonunda Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çağrı ve Doğan'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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