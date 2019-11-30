Ebru CÃ¼ndÃ¼beyoÄŸlu ile boÅŸanmalara dikkati Ã§ekmek Ã¼zere sahneye taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± "Ã–lÃ¼'n Bizi AyÄ±rana Dek" oyunlarÄ±nÄ± izleyen birkaÃ§ Ã§iftin boÅŸanmaktan vazgeÃ§tikleri hakkÄ±nda Hakan YÄ±lmaz, "KeÅŸke boÅŸanmalar olmasa. BirkaÃ§ seyircimiz bize 'Tam boÅŸanmak Ã¼zereydik ama sizin oyununuzu izledikten sonra vazgeÃ§tik' dediler. Biz de bunu bir rÃ¶portaj sÄ±rasÄ±nda dile getirince baÅŸlÄ±ÄŸa taÅŸÄ±dÄ±lar. O yÃ¼zden gÃ¼ndeme geldi" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"BÃ–YLE GEZÄ°YORUM, NE KORUMASI?"

Hakan YÄ±lmaz, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Etilerâ€™de bir otelde darp edilmesine iliÅŸkin dava hakkÄ±ndaki soru Ã¼zerine, "Dava devam ediyor. NasÄ±l sonuÃ§lanacaÄŸÄ±nÄ± ben de merakla bekliyorum" ifadelerini kullandÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu, yaÅŸanan tatsÄ±z olaydan sonra Ã¶nlem almak iÃ§in koruma talebi olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna, "Yok canÄ±m ne korumasÄ±? GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi bÃ¶yle dolaÅŸÄ±yorum. Bana kimsenin dÃ¼ÅŸman olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum o yÃ¼zden Ã¶yle bir korkum olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in rahat rahat dolaÅŸÄ±yorum" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Bu arada Hakan YÄ±lmaz, televizyon dizilerin sÃ¼releri kÄ±salmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece pek de yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini sÃ¶yledi.Â