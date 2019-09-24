24.09.2019 - 15:38 | | İHA
Kestel'de Buray konseri
Bursa'nın Kestel ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali'nin finali, Buray'ın binlerce kişiyi coşturduğu konserle sona erdi.
Kestel ilçesinde bu yıl ilk kez Belediye Başkanı Önder Tanır'ın himayesinde başlatılan Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün süren festivalde ilk gece Irmak Arıcı, ikinci gece Burak Kartal ve finalde Buray sahne aldı.
Binlerce Kestelli genç, Kestel Meydanı'nda Buray'ın hareketli şarkılarına eşlik etti. Coşkulu anlar yaşayan Kestelliler zaman zaman cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şov oluşturdu.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!