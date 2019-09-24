Kestel'de Buray konseri

Kestel ilçesinde bu yıl ilk kez Belediye Başkanı Önder Tanır'ın himayesinde başlatılan Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün süren festivalde ilk gece Irmak Arıcı, ikinci gece Burak Kartal ve finalde Buray sahne aldı.



Binlerce Kestelli genç, Kestel Meydanı'nda Buray'ın hareketli şarkılarına eşlik etti. Coşkulu anlar yaşayan Kestelliler zaman zaman cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şov oluşturdu.