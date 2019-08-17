Ketçaba sanat kattı!

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, dünyaca ünlü Heinz markasının ketçap şişelerine el attı. Ketçaba olan takıntısıyla bilinen ve kolunda ketçap şişesi dövmesi bulunan sanatçı, 150 adet sınırlı sayıda üretilen şişelere özel görsel tasarım yaptı.

28 yaşındaki Sheeran’ın açık artırmada tanesi bin 500 pound’a (yaklaşık 10 bin 126 TL) satılan ketçapların hepsi alıcı buldu. Geliri Londra’daki çocuk hastanesine bağışlanan etkinlikte, markanın 150’nci yılı da kutlandı.