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17.08.2019 - 07:50

Ketçaba sanat kattı!

Ed Sheeran’ın tasarımını üstlendiği ketçapların şişesi, açık artırmada tanesi 10 bin TL’den satıldı.

Ketçaba sanat kattı!

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, dünyaca ünlü Heinz markasının ketçap şişelerine el attı. Ketçaba olan takıntısıyla bilinen ve kolunda ketçap şişesi dövmesi bulunan sanatçı, 150 adet sınırlı sayıda üretilen şişelere özel görsel tasarım yaptı.

28 yaşındaki Sheeran’ın açık artırmada tanesi bin 500 pound’a (yaklaşık 10 bin 126 TL) satılan ketçapların hepsi alıcı buldu. Geliri Londra’daki çocuk hastanesine bağışlanan etkinlikte, markanın 150’nci yılı da kutlandı.

Sıla söyledi, Hazer Amani dinlediBodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sıla Gençoğlu’nu, sevgilisi Hazer Amani yalnız bırakmadı. Konser alanına gelmeyen Amani, ünlü şarkıcıyı kulisten dinlemeyi tercih etti.
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