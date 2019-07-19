19.07.2019 - 08:00
Keyfi kaçtı
Maria Sharapova, önceki gün İtalya sahillerinde güneşlenirken objektiflere takıldı.
32 yaşındaki tenis yıldızı, kırmızı bikinisi ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Yalnız başına yüzen Sharapova, görüntülendiğini fark edince, plajdan ayrıldı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.