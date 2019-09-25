25.09.2019 - 07:50 |
Keyfi yerinde
Harrison Ford, önceki gün arkadaşlarıyla New York’ta gezerken objektiflere takıldı. Son dönemde yağmur ormanlarını korumaya yönelik açıklamaları ve çalışmalarıyla dikkat çeken 77 yaşındaki yıldızın, keyfi yerindeydi.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!