Keyifli buluşma

Shangri-La Bosphorus Istanbul bünyesinde yer alan ve Uzak Doğu felsefesini Türk kültürünün karakteristik özellikleriyle harmanlayarak terapiler sunan CHI, The SPA, ‘World Wellness Day’ kapsamında özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Meltem Kazaz’ın danışmanlığındaki davete; Dr. Emek Külür, Özlem Avcıoğlu, Elif Mısırlı, İdil Lüleci, Şah Yaycı, Sema Demiral ve Birce Akalay katıldı. Konuklar, otelin pastane şefi Gürsel Aydın’ın hazırladığı sağlıklı ikramlar eşliğinde, kahvaltı sonrası Refleksoloji Uzmanı Dr. Pravin Kaushal’ın ‘iyilik hali’ ve ‘iyi yaşamın bedensel öncelikleri’ konuları hakkındaki konuşmasını dinledi.