Keyifli davet

Mengerler Bostancı, genel müdür Sevgi Ataman’ın ev sahipliğinde yılbaşı daveti gerçekleştirdi. Zeynep Mansur’un sahne aldığı etkinliğe, Lütfi Arıboğan, Yasemin Menger Hamamcıoğlu, Erkan Tankaya, Hande Kazonava, Zehra-Köksal Köse ve Mehmet Aydın gibi seçkin isimler katıldı.

Gecede, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Ergin Ataman, Evrim Kırmızıtaş Başaran, Murat Parasayar ve Doğuş Balbay teşekkür plaketi aldı.