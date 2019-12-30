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30.12.2019 - 07:50 |

Keyifli davet

Mengerler Bostancı, genel müdür Sevgi Ataman’ın ev sahipliğinde yılbaşı daveti gerçekleştirdi.

Keyifli davet

Mengerler Bostancı, genel müdür Sevgi Ataman’ın ev sahipliğinde yılbaşı daveti gerçekleştirdi. Zeynep Mansur’un sahne aldığı etkinliğe, Lütfi Arıboğan, Yasemin Menger Hamamcıoğlu, Erkan Tankaya, Hande Kazonava, Zehra-Köksal Köse ve Mehmet Aydın gibi seçkin isimler katıldı.
Gecede, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Ergin Ataman, Evrim Kırmızıtaş Başaran, Murat Parasayar ve Doğuş Balbay teşekkür plaketi aldı.

Deniz Seki resmen sahneden uçtuÜnlü şarkıcı Deniz Seki, şarkısını söylerken bir anda dengesini kaybedip sahneden düştü.
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