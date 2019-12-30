30.12.2019 - 07:50 |
Keyifli davet
Mengerler Bostancı, genel müdür Sevgi Ataman’ın ev sahipliğinde yılbaşı daveti gerçekleştirdi.
Mengerler Bostancı, genel müdür Sevgi Ataman’ın ev sahipliğinde yılbaşı daveti gerçekleştirdi. Zeynep Mansur’un sahne aldığı etkinliğe, Lütfi Arıboğan, Yasemin Menger Hamamcıoğlu, Erkan Tankaya, Hande Kazonava, Zehra-Köksal Köse ve Mehmet Aydın gibi seçkin isimler katıldı.
Gecede, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Ergin Ataman, Evrim Kırmızıtaş Başaran, Murat Parasayar ve Doğuş Balbay teşekkür plaketi aldı.