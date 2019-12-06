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06.12.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Keyifli sohbet

Cildin koruyucu katmanın işlevini yitirmesinden kaynaklı sorunları gidermeye yardımcı olan Coresatin, yeni kremini The House Cafe’de tanıttı.

Keyifli sohbet

Cildin koruyucu katmanın işlevini yitirmesinden kaynaklı sorunları gidermeye yardımcı olan Coresatin, yeni kremini The House Cafe’de tanıttı. Zahide Yetiş’in marka yüzü olduğu davete, Nazlı Kayı, Pınar Tezcan, Burcu Ziyal, Begüm Özer ve Gülden Büyükuçak’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Sohbet esnasında yeni ürünü deneyimleyen konuklar, şıklıklarıyla göz doldurdu. 

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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