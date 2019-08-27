27.08.2019 - 10:09
Kıbrıs Arash ile coştu
İran asıllı Arash, Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde sahne aldı.
‘Bora Bora’ parçasıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan şarkıcı, Ruslar’ın ve İranlılar’ın ağırlıkta olduğu yaklaşık bin kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.
Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.