Kıbrıs’ta büyük ilgi

17’nci Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında perde açan ve bir ay öncesinden biletleri tükenen ‘Dali’nin Kadınları’ oyunu, yavru vatanda büyük ilgi gördü. Edith Piaf’ı canlandıran Hatice Aslan, “Bir ay önceden biletlerin tükendiğini duyduğumuzda çok mutlu olduk. Müthiş bir seyirci vardı. Sezonu böylesine coşkulu açmak heyecanımızı artırdı” şeklinde konuştu.