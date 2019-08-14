14.08.2019 - 07:50
Kıbrıs’tan Süperstar geçti
Ajda Pekkan, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs Merit Royal Hotel’de sevenleriyle buluştu.
Açıkhavada gerçekleşen Süperstar’ın konserini yaklaşık bin kişi izledi. Enerjisiyle kendisini izleyenlere hayran bırakan Pekkan, iki saat boyunca dansçılarıyla şov yaptı.
Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb