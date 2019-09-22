Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk görüntüleri yayınlandı

Kenan İmirzalıoğlu'nun yapacağı Kim Milyoner Olmak İster'den ilk görüntüler yayınlandı.

Atv'nin en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sunucusuyla izleyicileriyle buluşuyor. Kenan Işık'ın geçirdiği talihsiz kaza sonrası sunuculuk koltuğuna Murat Yıldırım oturmuştu. Yıldırım yeni projesi Ramo'da yer alacağı için programın sunuculuğunu bıraktığını açıklamıştı.

















