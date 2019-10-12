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12.10.2019 - 07:50 |

Kim şık kim rüküş?

Kim şık kim rüküş?

HANDE YENER 5/10

Kim şık kim rüküş



Postal ve eteğin uyumunu beğendim. Büstiyer yerine balıkçı yaka bir bluz daha iyi olabilirdi. Ceketi cool duruyor.

TUBA ÜNSAL 5/10

Kim şık kim rüküş



Kombin uyumunu beğendim. Şapka, tarz katmış. Çanta klasik kalmış, daha modern bir seçim yapabilirdi.

PELİN KARAHAN 3 /10

Kim şık kim rüküş



Fiziğine ve yaşına uygun bir elbise değil. Babetler uyumlu ama çanta olmamış. Bir fularla tarzına renk katabilirdi. Fiziğine ve yaşına uygun bir elbise değil. Babetler uyumlu ama çanta olmamış. Bir fularla tarzına renk katabilirdi. 

BENSU SORAL 3 / 10

Kim şık kim rüküş



Deri ceketi ve çizmeleri beğendim. Ama kullandığı parçalar zorlama görünüyor. Şapka ve gözlük hiç olmamış. Deri ceketi ve çizmeleri beğendim. Ama kullandığı parçalar zorlama görünüyor. Şapka ve gözlük hiç olmamış. 

HADİSE 2/10

Kim şık kim rüküş



Bu seçimle fiziğini tamamen mahvetmiş. Şalvar kısmının duruşu kilolu göstermiş. Omuzları düşük duruyor. Ayakkabı seçimi demode.

ENGİN ÖZTÜRK 2 / 10

Kim şık kim rüküş



Kullandığı parçalar üzerine büyük duruyor ve renkleri uyumsuz. Pantolonun paça kısmı çok bol. Paltonun boyu çok uzun.
Mavi gömlek yanlış seçim.

12 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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