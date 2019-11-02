Kim şık kim rüküş?

ŞEBNEM SCHAEFER 6 / 10







Hoş görünüyor. Çanta ve saat uyumlu. Elbisenin duruşunu sevdim. Sade ve şık. Bere de farklı bir tarz katmış.



MUSTAFA SANDAL 5 / 10









Renk uyumunu sevdim. Ceket, tarz durmuş. Ayakkabı ve pantolon uyumlu. Ekru bir tişört tercih edebilirdi.



HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE 5 / 10









Pantolonun duruşunu sevmedim. Tek bant ayakkabı ve küpeler yakışmış. Saçını toplaması, doğallık katmış.



DEMET ÖZDEMİR / 4/ 10









Hoş görünüyor. Yüksek bel ve crop top bedeni bölüyor. Ceketin rengini beğenmedim. Çizmeler çok şık.



AÇELYA TOPALOĞLU 3/10









Pantolon çok hareketli. Daha sade bir bluz giyebilirdi. Çantanın rengini beğenmedim. Saç-makyaj güzel...



BELÇİM BİLGİN 2 / 10









Kombinindeki renkler, göz yoruyor. Siyah, sade bir ayakkabı giyebilirdi. Trençkotun boyu kısa olabilirdi.