Kim şık kim rüküş?
ŞEBNEM SCHAEFER 6 / 10
Hoş görünüyor. Çanta ve saat uyumlu. Elbisenin duruşunu sevdim. Sade ve şık. Bere de farklı bir tarz katmış.
MUSTAFA SANDAL 5 / 10
Renk uyumunu sevdim. Ceket, tarz durmuş. Ayakkabı ve pantolon uyumlu. Ekru bir tişört tercih edebilirdi.
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE 5 / 10
Pantolonun duruşunu sevmedim. Tek bant ayakkabı ve küpeler yakışmış. Saçını toplaması, doğallık katmış.
DEMET ÖZDEMİR / 4/ 10
Hoş görünüyor. Yüksek bel ve crop top bedeni bölüyor. Ceketin rengini beğenmedim. Çizmeler çok şık.
AÇELYA TOPALOĞLU 3/10
Pantolon çok hareketli. Daha sade bir bluz giyebilirdi. Çantanın rengini beğenmedim. Saç-makyaj güzel...
BELÇİM BİLGİN 2 / 10
Kombinindeki renkler, göz yoruyor. Siyah, sade bir ayakkabı giyebilirdi. Trençkotun boyu kısa olabilirdi.