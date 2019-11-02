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02.11.2019 - 07:50 |

Kim şık kim rüküş?

Kim şık kim rüküş?

ŞEBNEM SCHAEFER 6 / 10

Kim şık kim rüküş



Hoş görünüyor. Çanta ve saat uyumlu. Elbisenin duruşunu sevdim. Sade ve şık. Bere de farklı bir tarz katmış.


MUSTAFA SANDAL 5 / 10

Kim şık kim rüküş



Renk uyumunu sevdim. Ceket, tarz durmuş. Ayakkabı ve pantolon uyumlu. Ekru bir tişört tercih edebilirdi.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE 5 / 10

Kim şık kim rüküş



Pantolonun duruşunu sevmedim. Tek bant ayakkabı ve küpeler yakışmış. Saçını toplaması, doğallık katmış.

DEMET ÖZDEMİR / 4/ 10

Kim şık kim rüküş



Hoş görünüyor. Yüksek bel ve crop top bedeni bölüyor. Ceketin rengini beğenmedim. Çizmeler çok şık.

AÇELYA TOPALOĞLU 3/10

Kim şık kim rüküş



Pantolon çok hareketli. Daha sade bir bluz giyebilirdi. Çantanın rengini beğenmedim. Saç-makyaj güzel...

BELÇİM BİLGİN 2 / 10

Kim şık kim rüküş



Kombinindeki renkler, göz yoruyor. Siyah, sade bir ayakkabı giyebilirdi. Trençkotun boyu kısa olabilirdi.

Sokakları 'cadılar' bastıAntalya'nın tarihi Kaleiçi sokaklarında korkutucu kostümler giyerek 'Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar ilgiyle izlendi.
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