Kim şık kim rüküş?





BURAK DENİZ - 6/10



Tarz görünüyor. Kot pantolon, tişört ve ceket yakışmış. Ayakkabı ve çanta seçimini de beğendim.



BURCU ESMERSOY - 6 / 10



Renk uyumu güzel. Parçaları da beğendim, bütün olarak şık görünüyor. Botlar kombine uygun. Çanta daha sade olabilirdi.







BİGE ÖNAL - 5 / 10









Siyah takım elbise yakışmış. Bluzun detayları kombine hareket katmış. Göbek dekoltesi olmasa daha iyi olurdu. Ayakkabı doğru seçim.



BENSU SORAL - 4 / 10









Ceketi ve botları güzel. Ama içindeki tulumu beğenmedim. Kumaşı ince ve zayıf kalmış. Farklı bir tulum tercih edebilirdi.



HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE - 3 / 10









Kombin vücuduna uygun değil. Ceket omuzlarını düşük göstermiş. Tayt ve spor ayakkabılar olabilir ama diğer seçimleri çok yanlış.



DOĞA RUTKAY - 3 / 10









Ceket formsuz olduğu için vücudunu dümdüz göstermiş. Düğmeleri açık kullansa iyi olurdu. V yaka bir bluz tercih edebilirdi.