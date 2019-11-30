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30.11.2019 - 07:50 |

Kim şık kim rüküş?

Kim şık kim rüküş?

Kim şık kim rüküş


BURAK DENİZ - 6/10

Tarz görünüyor. Kot pantolon, tişört ve ceket yakışmış. Ayakkabı ve çanta seçimini de beğendim.

BURCU ESMERSOY - 6 / 10

Renk uyumu güzel. Parçaları da beğendim, bütün olarak şık görünüyor. Botlar kombine uygun. Çanta daha sade olabilirdi.

Kim şık kim rüküş


BİGE ÖNAL - 5 / 10

Kim şık kim rüküş



Siyah takım elbise yakışmış. Bluzun detayları kombine hareket katmış. Göbek dekoltesi olmasa daha iyi olurdu. Ayakkabı doğru seçim.

BENSU SORAL - 4 / 10

Kim şık kim rüküş



Ceketi ve botları güzel. Ama içindeki tulumu beğenmedim. Kumaşı ince ve zayıf kalmış. Farklı bir tulum tercih edebilirdi.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE - 3 / 10

Kim şık kim rüküş


Kombin vücuduna uygun değil. Ceket omuzlarını düşük göstermiş. Tayt ve spor ayakkabılar olabilir ama diğer seçimleri çok yanlış.

DOĞA RUTKAY - 3 / 10

Kim şık kim rüküş



Ceket formsuz olduğu için vücudunu dümdüz göstermiş. Düğmeleri açık kullansa iyi olurdu. V yaka bir bluz tercih edebilirdi.

29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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