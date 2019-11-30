Kim şık kim rüküş?
BURAK DENİZ - 6/10
Tarz görünüyor. Kot pantolon, tişört ve ceket yakışmış. Ayakkabı ve çanta seçimini de beğendim.
BURCU ESMERSOY - 6 / 10
Renk uyumu güzel. Parçaları da beğendim, bütün olarak şık görünüyor. Botlar kombine uygun. Çanta daha sade olabilirdi.
BİGE ÖNAL - 5 / 10
Siyah takım elbise yakışmış. Bluzun detayları kombine hareket katmış. Göbek dekoltesi olmasa daha iyi olurdu. Ayakkabı doğru seçim.
BENSU SORAL - 4 / 10
Ceketi ve botları güzel. Ama içindeki tulumu beğenmedim. Kumaşı ince ve zayıf kalmış. Farklı bir tulum tercih edebilirdi.
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE - 3 / 10
Kombin vücuduna uygun değil. Ceket omuzlarını düşük göstermiş. Tayt ve spor ayakkabılar olabilir ama diğer seçimleri çok yanlış.
DOĞA RUTKAY - 3 / 10
Ceket formsuz olduğu için vücudunu dümdüz göstermiş. Düğmeleri açık kullansa iyi olurdu. V yaka bir bluz tercih edebilirdi.