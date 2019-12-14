Kim şık, kim rüküş?

ZEYNEP DEMİREL 6/10









Kırmızı takım elbise yakışmış. İçine nude tonlarında bir bluz daha iyi olabilirdi ama böyle de güzel görünüyor.



AYŞE HATUN ÖNAL 3/10







Demode bir elbise. Daha modern bir kıyafet seçmeliydi. Rengi de tenine uygun değil. Ayakkabılar Demode bir elbise. Daha modern bir kıyafet seçmeliydi. Rengi de tenine uygun değil. Ayakkabılar çok abartılı.



SERENAY SARIKAYA 6/10









Spor ve şık görünüyor. Pantolonun üzerindeki kısa montu, kombini güçlendirmiş. Gözlük ve beyaz bot da tarzını tamamlamış.



ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ 5/10









Renk uyumunu sevdim. Ama keşke bu gömleğin üzerine daha uzun, salaş bir ceket giyseydi. Şapka tarz katmış.



BELÇİM BİLGİN 2/10









Vücuduna göre olmayan, yanlış bir kombin. Tüm parçalar uyumsuz. Çizmeler bu ceketin altına hiç yakışmamış.



BURCU ESMERSOY 5/10









Botlar hariç beğendim. Kemer takıp daha güçlü bir kombin yapabilirdi. Bordo diz üstü çizme, bu parçalarla daha iyi olabilirdi.



