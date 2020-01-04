Kim şık, kim rüküş?

SELEN GÖRGÜZEL - 2 / 10









Sahne için gösterişli seçimler tabii ki olur ama ceket elbisenin dekolte kesimi ve yakasının duruşu fazla abartılı.



ARZUM ONAN - 6 / 10









Kullandığı parçaların uyumunu ve akışını beğendim. Sokak tarzı için güzel bir kombin. Zarif ve şık görünüyor.



Funda Arar - 5 / 10









Saç ve makyaj güzel, elbise de yakışmış. Sadece kıyafetin astarı daha koyu, bronz bir renk olabilirdi. Ayakkabılar doğru seçim.



SEDA BAKAN - 2/10









Kaban güzel ama diğer parçalar uyumsuz. Göz yorucu ve karışık görünüyor. Spor bir kombinle bu çantanın oluru yok!



Ahu Yağtu - 4 / 10









Kırmızı deri elbise güzel ama üzerine uzun bir palto daha şık olurdu. Çorapları da düz tercih etmeliydi. Çizmeleri beğendim.



Murat Dalkılıç - 5/10









Takım elbiseye spor bir hava katmış. Ayakkabılar uyumlu. Şık aksesuarlarla tarzını güçlendirebilirdi.



