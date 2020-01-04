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04.01.2020 - 07:50 |

Kim şık, kim rüküş?

Kim şık, kim rüküş?

SELEN GÖRGÜZEL - 2  / 10

Kim şık, kim rüküş


Sahne için gösterişli seçimler tabii ki olur ama ceket elbisenin dekolte kesimi ve yakasının duruşu fazla abartılı.

ARZUM ONAN - 6 / 10

Kim şık, kim rüküş



Kullandığı parçaların uyumunu ve akışını beğendim. Sokak tarzı için güzel bir kombin. Zarif ve şık görünüyor.

Funda Arar - 5 / 10

Kim şık, kim rüküş


Saç ve makyaj güzel, elbise de yakışmış. Sadece kıyafetin astarı daha koyu, bronz bir renk olabilirdi. Ayakkabılar doğru seçim.

SEDA BAKAN - 2/10

Kim şık, kim rüküş



Kaban güzel ama diğer parçalar uyumsuz. Göz yorucu ve karışık görünüyor. Spor bir kombinle bu çantanın oluru yok!

Ahu Yağtu - 4 / 10

Kim şık, kim rüküş



Kırmızı deri elbise güzel ama üzerine uzun bir palto daha şık olurdu. Çorapları da düz tercih etmeliydi. Çizmeleri beğendim.

Murat Dalkılıç - 5/10

Kim şık, kim rüküş



Takım elbiseye spor bir hava katmış. Ayakkabılar uyumlu. Şık aksesuarlarla tarzını güçlendirebilirdi.

5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
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