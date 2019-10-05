Kim şık kim rüküş? Ivana Sert seçti

ÇİĞDEM BATUR 5/10









Elbise yakışmış. Çizme ve kemerle spor-şık bir tarz yakalamış. Çanta tek renk daha iyi olabilirdi. Saç-makyaj güzel.



GÖKÇE BAHADIR 4/10









Elbise güzel ama kombin yanlış. Ceket, elbisenin boyunda olmalıydı. Kovboy çizme tarzına daha uygun olurdu.



ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ 6/10









Kombin güzel, modern ve şık görünüyor. Özellikle ayakkabıları çok beğendim. Kravat detayı tarzına ekstra bir hava katmış.



ŞÜKRAN OVALI 2/10









Beyaz çizmeler yanlış seçim, siyah daha iyi olurdu. Bu tişört yerine V yaka daha spor bir model tercih edebilirdi. Saç ve makyaj abartılı.



BURCU ESMERSOY 3/10









Beyaz tulumu yakıştırmadım. Kombin sade ve sıradan. Bel çantası ve kalın topuk botlarla tarzını güçlendirebilirdi.



KADİR DOĞULU









Ceket ile yeleğin tonları ve deseni uyumsuz. Kemer ve ayakkabı seçimi demode. Ceketin kesimi vücuduna uygun değil, kolları da kısa.

