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05.10.2019 - 07:50 |

Kim şık kim rüküş? Ivana Sert seçti

Kim şık kim rüküş? Ivana Sert seçti

ÇİĞDEM BATUR 5/10

Kim şık kim rüküş Ivana Sert seçti



Elbise yakışmış. Çizme ve kemerle spor-şık bir tarz yakalamış. Çanta tek renk daha iyi olabilirdi. Saç-makyaj güzel. 

GÖKÇE BAHADIR 4/10

Kim şık kim rüküş Ivana Sert seçti



Elbise güzel ama kombin yanlış. Ceket, elbisenin boyunda olmalıydı. Kovboy çizme tarzına daha uygun olurdu.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ 6/10

Kim şık kim rüküş Ivana Sert seçti



Kombin güzel, modern ve şık görünüyor. Özellikle ayakkabıları çok beğendim. Kravat detayı tarzına ekstra bir hava katmış.

ŞÜKRAN OVALI 2/10

Kim şık kim rüküş Ivana Sert seçti



Beyaz çizmeler yanlış seçim, siyah daha iyi olurdu. Bu tişört yerine V yaka daha spor bir model tercih edebilirdi. Saç ve makyaj abartılı.

BURCU ESMERSOY 3/10


Kim şık kim rüküş Ivana Sert seçti


Beyaz tulumu yakıştırmadım. Kombin sade ve sıradan. Bel çantası ve kalın topuk botlarla tarzını güçlendirebilirdi.

KADİR DOĞULU

Kim şık kim rüküş Ivana Sert seçti



Ceket ile yeleğin tonları ve deseni uyumsuz. Kemer ve ayakkabı seçimi demode. Ceketin kesimi vücuduna uygun değil, kolları da kısa.

4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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