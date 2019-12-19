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19.12.2019 - 16:57 |

'Kimse Adriana Lima, Brad Pitt olmak zorunda değil'

Geçtiğimiz ay TV8'de yayına giren 'Doya Doya Moda' adlı programın jenerik şarkısını hazırlayan Aydilge, magazin dünyasında 'güzel' ve 'yakışıklı' olarak dayatılan isimlere meydan okudu.

'Kimse Adriana Lima, Brad Pitt olmak zorunda değil'

Manken ölçülerinde değil, büyük beden kadınların katıldığı 'Doya Doya Moda' programının şarkısını hazırlayan Aydilge, "Modanın bedeni olmaz, güzelliğin ölçüsü olmaz" sloganıyla kalıpları yıkmak istediklerini dile getirdi.

Söz ve bestesi Aydilge'ait olan 'Hayat Şaşırtır' isimli parçanın, tüm kadın ve erkeklere motivasyon kaynağı olmasını umduğunu dile getiren Aydilge, "Kimse Adriana Lima, Can Yaman ya da Brad Pitt olmak zorunda değil. Onlar gibi olmamamız bizim güzel ve yakışıklı olmadığımız anlamına gelmiyor. Çünkü güzellik kasla ya da uzun bacakla ölçülemeyecek kadar değerli" açıklamasında bulundu.

Ünlü şarkıcı, dayatılan güzellik ve yakışıklılık anlayışlarının özellikle gençleri pek çok yeme bozukluğu ve psikolojik rahatsızlığa sürüklediğini vurguladı.

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