‘Kimse Bilmez' oyuncularından Mehmetçik'e destek

Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman askerlerimize destek ve moral vermek isteyen 'Kimse Bilmez' dizisi oyuncuları, Türk bayrağı altında toplanarak asker selamı verdi.

Türk bayrağı altında toplanan Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şanal, Hakan Altıner, Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Onur Dikmen, Ferdi Kurtuldu, Selda Özbek, Yiğit Koçak ve Özlem Başkaya, asker selamı vererek askerimizin yanında olduklarını belirtti. Dizinin yönetmenlerinden U. Hakan Eren, oyuncularla çekildiği fotoğrafa, "Saygı ve sevgilerimizle" notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.