Kimseyi kafaya takmıyor!

Jessica Alba, InStyle dergisine yazı yazdı. 2007 yılında ilk çekimlerini gerçekleştirirken çok öz güvensiz olduğunu ifade eden oyuncu, “Geriye dönüp baktığımda, başka insanların hakkımdaki düşüncelerinin beni tanımlamasına izin verirdim” diye yazdı. Sözlerine “Peki ya şimdi kimim?” sorusuyla devam eden 38 yaşındaki oyuncu, şu cevabı verdi: “Bu durum benim ‘umrumda’ bile değil. Üç çocuğum var. Vücudumu patlattılar ama bana hava hoş! Zeki olduğumu biliyorum ve başkalarının düşüncelerini umursamıyorum. İyiyim.”





