22.07.2019 - 12:43
Kıraç: Daha ne yapalım?
Türk Rock müziğinin güçlü sesi Kıraç, Kıbrıs'ın Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Lefkoşa'da konser verdi.
Kıraç, Lefkoşa'da düzenlenen gecede, dillere pelesenk olmuş şarkılarını yüzlerce hayranıyla birlikte söyledi.
Fenerbahçe için 100. yıl marşı besteleyen şarkıcı, Fenerbahçe'yle ilgili konuşmadan da edemedi. Takımının geçirdiği kötü sezon sonrası yeni dönemde beklentilerini dile getiren Kıraç "Marş besteledik, forma aldık, sabrettik. Daha ne yapalım? Artık Fenerbahçe'nin birşeyler yapma zamanı" dedi.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.