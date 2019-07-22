Kıraç: Daha ne yapalım?

Kıraç, Lefkoşa'da düzenlenen gecede, dillere pelesenk olmuş şarkılarını yüzlerce hayranıyla birlikte söyledi.

Fenerbahçe için 100. yıl marşı besteleyen şarkıcı, Fenerbahçe'yle ilgili konuşmadan da edemedi. Takımının geçirdiği kötü sezon sonrası yeni dönemde beklentilerini dile getiren Kıraç "Marş besteledik, forma aldık, sabrettik. Daha ne yapalım? Artık Fenerbahçe'nin birşeyler yapma zamanı" dedi.