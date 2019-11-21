Kırmızılar İçinde

ABD’li aktris Sarah Jessica Parker, Rus model Irina Shayk ile yüzü olduğu İtalyan iç çamaşırı markası Intimissi için kamera karşısına geçti. Şirketin, yaklaşan Noel’e özel hazırladığı kırmızı pijama ve iç çamaşırı takımıyla poz veren oyuncu, güzelliğiyle göz kamaştırdı. The Holiday Bra Twist ürünlerinin, raflardaki yerini aldığı öğrenildi.