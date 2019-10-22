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22.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Kırmızılı gece

Besteci, şarkıcı ve piyanist Karsu, kendi adını taşıyan dördüncü albümünü, Zorlu PSM ev sahipliğinde, Corendon Airlines’ın katkılarıyla Touche’de tanıttı.

Kırmızılı gece

Besteci, şarkıcı ve piyanist Karsu, kendi adını taşıyan dördüncü albümünü, Zorlu PSM ev sahipliğinde, Corendon Airlines’ın katkılarıyla Touche’de tanıttı. Herkesin kırmızı kıyafetle katıldığı gecede Karsu, Besteci, şarkıcı ve piyanist Karsu, kendi adını taşıyan dördüncü albümünü, Zorlu PSM ev sahipliğinde, Corendon Airlines’ın katkılarıyla Touche’de tanıttı. Herkesin kırmızı kıyafetle katıldığı gecede Karsu, “Üç sene boyunca çalıştım. Türkiye’de dijital platformlarda çıktığı ilk gün, birinci sıraya oturdu ve sevincimden ağladım. Albümde herkesin kendi kalbinin yolundan gitmesi gerektiği mesajını vermek istedim” dedi. Şarkıcı, bugün Zorlu PSM’de konser verecek.

21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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