18.07.2019 - 07:50
Kirpiklerine takıntılı
Alessandra Ambrosio, Vogue dergisiyle güzellik sırlarını paylaştı.
Fondöten yerine hafif boyalı nemlendiricileri kullandığını belirten model, “Eyeliner kullanmayı seviyorum. Kirpiklerime takıntılıyım. Benimkiler çok kısa olduğu için rimel sürmeden önce aparatla onları ayırıyorum” dedi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.