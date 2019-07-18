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18.07.2019 - 07:50

Kirpiklerine takıntılı

Alessandra Ambrosio, Vogue dergisiyle güzellik sırlarını paylaştı.

Kirpiklerine takıntılı

Fondöten yerine hafif boyalı nemlendiricileri kullandığını belirten model, “Eyeliner kullanmayı seviyorum. Kirpiklerime takıntılıyım. Benimkiler çok kısa olduğu için rimel sürmeden önce aparatla onları ayırıyorum” dedi.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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