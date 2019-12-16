Kısa süreli korku

Nebahat Çehre, arkadaşlarıyla Etiler Papermoon’da yemekteydi. Çıkışta bir arkadaşının dengesini kaybedip, düşme tehlikesi yaşamasıyla panik dolu anlar yaşayan oyuncu, daha sonra muhabirlerle sohbet etti. Çehre, dizi ve sinema tekliflerini değerlendirdiğini söyledi.



