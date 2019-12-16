16.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Kısa süreli korku
Nebahat Çehre, arkadaşlarıyla Etiler Papermoon’da yemekteydi.
Nebahat Çehre, arkadaşlarıyla Etiler Papermoon’da yemekteydi. Çıkışta bir arkadaşının dengesini kaybedip, düşme tehlikesi yaşamasıyla panik dolu anlar yaşayan oyuncu, daha sonra muhabirlerle sohbet etti. Çehre, dizi ve sinema tekliflerini değerlendirdiğini söyledi.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.