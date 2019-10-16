'Kişiliğimi oyunculukla keşfettim'

‘Stranger Things’ ve ‘Modern Family’ dizilerinden tanınan İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, Pandora Me Koleksiyonu’nun yüzü oldu. Markayla iki yıllık sözleşme imzalayan 15 yaşındaki genç yetenek, 3 Ekim’de raflardaki yerini alan yeni koleksiyonu ‘Pandora Me X Millie Bobby Brown’ ve kendisiyle ilgili soruları cevapladı.

- Günümüzde genç kadın ya da bir kız çocuğu olmak nasıl bir şey?

Zor olabiliyor, insanlar sadece genç ve çocuk olduğunuz için sizi dinlemek istemeyebiliyor. Ama ben 2019’un harika bir zaman olduğunu düşünüyorum çünkü büyüyorum, öğreniyorum ve güçleniyorum.

- Aşk sizin için ne ifade ediyor?

Bize sevmek için bir kalp verilmiş ancak nefret etmek için hiçbir şey verilmemiş. Aşk; şefkat, empati ve sempatidir.

- Kendinizi ne zaman güçlü hissediyorsunuz?

Güçlü kadınlarla bir arada olduğumda ve kendim olabildiğim şeyleri yaparken...

- Hayattaki en büyük tutkunuz nedir?

Yaptıklarımla fark yaratmak... Dünyaya şu mesajı yaymak isterim: Sevgiyi yayın; nefreti değil!

- Bireyselliğinizi nasıl ifade ediyorsunuz?

Moda ve müzikle ifade ediyorum. Ayrıca saçım ve makyajımla, eğlenceli ve farklı stiller yaratmayı gerçekten çok seviyorum. 15 yaşındayım ve hâlâ kendimi keşfediyorum. Kim olduğunuzu bulmak çok önemli, böylece onu benimseyip, hayallerinizin peşinden gidebilirsiniz.

- Mücevher sizin için ne anlam ifade ediyor?

Çok şey ifade ediyor. Kıyafetlerimi eğlenceli mücevherlerle desteklemeyi seviyorum. Hatırası olanlar başka! Mesela babam bana bir Aziz Christopher kolyesi aldı ve ne zaman seyahat etsem, onu yanımda taşıyorum. Benim için gerçekten çok anlamlı bir parça...

- Pandora ile çalışmaya nasıl karar verdiniz?

Çok özel bir marka ve onunla ilgili en sevdiğim şey, hediyenizi kişiselleştirebilmeniz... Kimin için alırsanız alın, o kişiyi tam anlamıyla ifade eden bir charm bulabilirsiniz. Pandora Me ise, öz benliği ifade etmekle ilgili... Ben de kişiliğimi oyunculuk aracılığıyla keşfettim. Bir oyuncu olarak, her zaman farklı karakterleri canlandırdığınız için, aslında kim olduğunuzu bilmek çok önemli...

‘Elçi olmaktan gurur duyuyorum’

- UNICEF’in elçisi olmak sizin için ne ifade ediyor?



Bu hayatımdaki en büyük değerlerden biri, çok gururlu ve ayrıcalıklı hissediyorum. Dünya üzerindeki her çocuk insan haklarına sahip olmayı hak ediyor, bu

yüzden UNICEF ile iş birliği içindeyim, onlar bunun gerçekleşmesi için çok çalışıyorlar. Gezilere gidip, her şeyi hak

eden bu güzel çocuklarla tanışmak için

sabırsızlanıyorum.

- Bunu yapmaya neden karar verdiniz ve bu yolculukta sizi en çok ne şaşırttı?



İlk Dünya Çocuklar Günü’ne ev sahipliği yaptığımdan beri, UNICEF içinde yaşadığımız gerçek dünyaya gözlerimi açtı. Minikler için yapılanları görünce, yardım etmek istedim. Beni en çok şaşırtan şey bu konudaki başarıları... Almanya’da her gün yüzlerce insan, çocuklara ihtiyaç duydukları malzemeleri sağlayabilmek için kendi elleriyle kutuları paketliyor. Bu benim için çok ilham verici ve duygusal...

‘Kendimi şanslı hissediyorum’

- Gelecekte neler yapmak istiyorsunuz? Hedeflerinize nasıl odaklanıyorsunuz?

Hedeflerime odaklanmak bazen zor olabiliyor. Şimdiden birçok hedefime ulaştığım için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Bunun en iyi yanı her bir hedefi başardığımda, önüme yeni bir tanesini daha ekliyorum. Kendine güvenmek ve motive etmek, hedeflere ulaşmanın en önemli anahtarları...

- Yaşıtınız olan hemcinslerinize ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?



Sanırım vereceğim en iyi tavsiye, kim olduklarını bulmalarını söylemek olurdu. Bu keşif zaman alıyor. Ama bir kere yaparsanız, devamı kendiliğinden gelir. Ben gücümü, işimin bana sağladığı platformlarda yer alırken keşfettim. Gençler söz hakkı sahibi olmalı ve söyledikleri her zaman dikkate alınmalı.