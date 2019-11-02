‘Kıskançlık öldürür’

Tolgahan Sayışman, Onedio’dan gelen soruları cevapladı. Oyuncu, “İlişkide kıskançlık, sağlıklı bir şey midir?” sorusuna, “Bu ilaç gibi... 10 mg. iyi ama 20 mg. hasta eder, biraz daha fazlası öldürür. İlişkiyi diri tutması için kıskanmak lazım. Sadece aşırıya kaçmamak gerekiyor. Tadında kıskançlık iyidir” yanıtını verdi.









Sayışman, “İkili ilişkilerde Tolgahan olmak avantaj sağlıyor mu?” sorusunu ise, “Karşı tarafın samimiyetini ölçemiyorsunuz. Ama normalde ulaşamayacağınız ve çözemeyeceğiniz birçok konuyu rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Kainat güzeli bir kadınla evlendim, daha ne olsun? Mutlu bir evliliğim var” diye cevapladı.