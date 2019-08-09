'Kısmetse Olur' aşıkları boşanıyor mu?

Batuhan Cimilli'nin, eşiyle yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından silmesi ve Nur Erkoç'u takibi bırakması, 'ayrılık' iddialarını güçlendirdi.

Cimilli, dün de Instagram hesabından "Mağdur olmak kolay değil, zor. Sadece mağduriyetim artmasın diye önlem alacağım. Sadece gerçeklerle yapacağım bunu. Burada yaşandı her şey. Burada bitirmek lazım. Bunları bilmeye hakkınız var" mesajını paylaştı.

Çiftin, Aselhan adında bir kızları var.