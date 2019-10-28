Kitap yazmayı düşünmüyor

Aras Bulut İynemli, başrolünü oynadığı ‘Çukur’ dizisinin senaristi Gökhan Horzum’un, ‘Çukur-Yamaç’ın Dönüşü’ kitabı için D&R Trump AVM’de düzenlenen imza gününe katıldı. Oyuncu, “Siz bir kitap yazmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “O çok başka bir alan. Şu an için öyle bir planım yok” yanıtını verdi.