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28.10.2019 - 07:50 |

Kitap yazmayı düşünmüyor

Aras Bulut İynemli, başrolünü oynadığı ‘Çukur’ dizisinin senaristi Gökhan Horzum’un, ‘Çukur-Yamaç’ın Dönüşü’ kitabı için D&R Trump AVM’de düzenlenen imza gününe katıldı.

Kitap yazmayı düşünmüyor

Aras Bulut İynemli, başrolünü oynadığı ‘Çukur’ dizisinin senaristi Gökhan Horzum’un, ‘Çukur-Yamaç’ın Dönüşü’ kitabı için D&R Trump AVM’de düzenlenen imza gününe katıldı. Oyuncu, “Siz bir kitap yazmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “O çok başka bir alan. Şu an için öyle bir planım yok” yanıtını verdi.

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